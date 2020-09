Bombeiros levam 12 horas para combater incêndio em Santa Maria

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação / CBMDF)

Uma região de aproximadamente 287 hectares de cerrado foi consumida por um grande incêndio em Santa Maria. O fogo teve início por volta das 7h20 de domingo (6/9), na Área Alfa, da Marinha do Brasil, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) só conseguiu extinguir as chamas depois de doze horas.

Um helicóptero, 16 caminhões, e 84 militares participaram da operação de combate ao incêndio. A ocorrência só pôde ser encerrada às 20h. Duas horas mais tarde, os bombeiros fizeram uma ronda na região, buscando possíveis pontos de reignição, isto é, locais onde o incêndio poderia recomeçar. Na manhã desta segunda-feira (7/9), a corporação deve fazer uma nova vistoria.

Apenas no domingo, os bombeiros receberam 109 chamados de incêndio em vegetação. Em 2020, os bombeiros contabilizaram, até o último sábado (5/9), mais de 4,6 mil chamados para incêndio em vegetação no Distrito Federal, com área queimada de mais de 10,8 mil hectares. De janeiro a dezembro de 2019, foram 10,2 mil chamados, e uma área total queimada de 16,1 mil hectares.

Outros casos

Também no domingo, um incêndio florestal de grandes proporções atingiu uma mata próxima ao Centro Olímpico da Universidade de Brasília (CO/UnB). Ao menso 62 hectares foram consumidos pelas chamas. Em Taguatinga, a Floresta Nacional também registrou queimadas, destruindo ao menos 39 hectares de vegetação.