Vídeo: ato pró-Bolsonaro na Esplanada termina de forma pacífica

TU Thais Umbelino

(foto: Thais Umbelino/CB/D.A Press)

Ao som do Hino Nacional brasileiro, orquestrado por uma banda instrumental, manifestantes a favor do presidente, que foram à Esplanada dos Ministérios neste feriado de 7 de Setembro, começaram a se dispersar às 12h17, em frente ao Congresso Nacional. Muitos esperavam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparecer na rampa, mas o representante não compareceu ao local.

"A gente vem de longe para apoiar a nossa pátria e o Brasil," disse uma manifestante paulista, próxima a grade para cumprimentar Bolsonaro. "Eu apoio o presidente porque para mim ele é um símbolo de justiça, verdade e honestidade," completou.



Com expectativa de cerca 3 mil pessoas na manifestação, participantes e comerciantes observaram um número de pessoas abaixo do esperado. "Devido ao cancelamento do desfile muitos ficaram intimidados de participar do evento. As pessoas precisam ir para rua e apoiar o presidente," disse Ana Lúcia, 60 anos, outra manifestante.



A maioria dos presentes usavam máscara de proteção, mas alguns descumpriram a exigência. Idosos e crianças também participaram do ato. O maestro Ronald Albuquerque, um dos músicos da banda, contou que a formação do coletivo aconteceu no momento do ato. "Vários músicos se reuniram aqui e decidiram tocar na banda, intitulada de Banda Brasil," contou alegre.



Acostumado a desfilar no 7 de Setembro, o reservista reconheceu a necessidade do encontro: "de valorizar e relembrar o nosso momento, já que esse ano com a pandemia não teve desfile", declarou.