Brasilienses aproveitam feriado no Lago Paranoá, mas alguns desrespeitam distanciamento

SS Samara Schwingel

(foto: MINERVINO JUNIOR )

Durante a manhã desta segunda-feira (7/9), a junção do feriado com a baixa umidade levou muitos brasilienses para a Orla do Lago Paranoá. O local ficou lotado e com diversos pontos de aglomeração, mesmo com quase 170 mil casos confirmados de covid-19 no Distrito Federal.

A reportagem do Correio visitou a orla e verificou que a maioria das pessoas, além de estarem muito próximas umas das outras, não utilizavam máscaras de proteção. Além disso, em algumas atividades recreativas, como stand-up, os materiais e equipamentos para a prática do esporte eram compartilhados e não passavam por um processo de higienização.

Eixão e Parque da Cidade

Os brasilienses também aproveitaram para realizar atividades ao ar livre em outros pontos da cidade, como no Eixão e no Parque da Cidade. Nestes locais, apesar de estarem cheios, era possível notar que a maioria das pessoas cumpria o distanciamento social e utilizava corretamente as máscaras.

Veja as fotos: