Lotofácil da Independência é 15 vezes mais simples de ganhar que a Mega-Sena

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Reprodução/YouTube)

No próximo sábado (12/9), a Caixa Econômica Federal deve sortear o prêmio de R$ 120 milhões na Lotofácil da Independência. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. O jogo da Lotofácil consiste na escolha de 15 números em um volante com 25 opções e o valor mínimo da aposta é de R$ 2,50.

O professor Diego Marques, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB), explica que acertar os números no cartão da Lotofácil pode ser até 15 vezes mais fácil que acertar as seis dezenas da Mega-Sena.

“A chance de acertar os 15 números é de 1 para aproximadamente 3 milhões. Mais exatamente 3.268.760. No caso da Mega-Sena temos duas 'pioras'. A primeira é que o espaço de números possíveis é maior (60) e a nossa escolha é menor (apenas 6). Assim, a chance de acertar as seis dezenas na Mega-Sena é de aproximadamente um para 50 milhões. Concluímos então que a chance de ganhar na Lotofácil é mais de 15 vezes maior do que a chance de ganhar na Mega-Sena.”

O valor previsto para ser pago ao vencedor deste sábado é de R$ 120 milhões. Segundo a Caixa, na poupança, esse dinheiro rende R$ 156 mil ao mês. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pela internet. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os que acertarem os 14 números, e assim sucessivamente.