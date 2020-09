Rua do Lazer da W3 Sul passa a ter faixa para ciclistas

CB Correio Braziliense

Via ficou fechada durante feriado de 7 de Setembro - (foto: RENATO ALVES)

A Rua do Lazer, na W3 Sul, passou a ter faixas exclusivas para ciclistas a partir desta segunda-feira (7/9). A iniciativa interdita as vias, nos dois sentidos, para pedestres, ciclistas, skatistas ou patinadores. Projeto funciona nos domingos e feriados, das 6h às 18h.

Equipes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) sinalizaram a via com 59 placas. Elas explicam como será o funcionamento: as três faixas no sentido norte—sul, do lado das quadras 700, valem para ciclistas; as pistas sul—norte ficam, lado das quadras 500, ficam livres para os pedestres.

Nesta segunda-feira (7/9), o Detran-DF promoveu ações educativas na Rua do Lazer, para explicar as mudanças e dar dicas de convivência no trânsito à população.

Além de o Eixão e a W3 Sul contarem com projeto que libera as atividades, o Paranoá passou a ter iniciativa semelhante. A avenida de 1,1 km que liga a região administrativa ao Paranoá Parque ficou liberada para esportes nos domingos e feriados, das 7h às 17h. A ideia ganhou o nome de Domingo da Gente.

Gama e Itapoã devem receber uma via de lazer em breve. O pedido está passa por análise da Secretaria de Esporte e Lazer.

Com informações da Agência Brasília