Protesto contra maus-tratos de animais ocupa gramado do Congresso

MM Mariana Machado

O PL 1.095/2019 está previsto para ser votada no Senado, nesta terça-feira - (foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

Uma série de fotos de animais, vítimas de maus-tratos, tomaram o gramado em frente ao Congresso Nacional, na manhã desta terça-feira (8/9). Trata-se de uma manifestação silenciosa, feita por organizações protetoras, que defendem a aprovação do Projeto de Lei 1.095/2019 no Senado Federal.

O PL, previsto na ordem do dia desta terça (8/9) para votação em plenário, é de autoria do deputado Fred Costa (Patriota-MG) e estabelece pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e institui penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do crime.

Os manifestantes também estenderam uma enorme faixa com a frase “Cadeia para maus-tratos a animais”. A advogada Ana Paula Vasconcelos, membro do Fórum de Animais e da Comissão de Defesa de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) explica que a expectativa é de que o PL siga direto para sanção presidencial, após aprovação no Senado. "Trouxemos fotos dos animais vítimas de maus-tratos, para simbolizar todas essas vidas que foram agredidas, e as pessoas estão impunes. A gente quer que a sociedade veja o que de fato acontece", declara.