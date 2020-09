PMDF impede suspeitos de arremessar drogas e celulares no CPP

CB Correio Braziliense

As drogas e outros objetos estavam escondidos em tubos - (foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares impediram que dois homens jogassem drogas e celulares dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), por volta das 5h desta terça-feira (8/9). De acordo com a PM, os suspeitos se esconderam no mato para evitar a abordagem.

A equipe avistou um veículo na região e o abordou. O condutor, um motorista de aplicativo, afirmou que tinha deixado dois homens no Trecho 17. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram os suspeitos deitados em um matagal perto da linha férrea, em uma área de baixa luminosidade.

Eles portavam dois tubos envolvidos com fita adesiva e corda. Os suspeitos afirmaram que solicitaram o carro por aplicativo e desceram no SIA, com o intuito de arremessar o objeto e as drogas para o interior do CPP.

A dupla foi encaminhada para a 1ª DP (Asa Sul), na qual foram abertos os tubos. Dentro deles havia três pacotes grandes de maconha, duas porções grandes de cocaína, quatro aparelhos celulares, fones de ouvido, carregadores, pacotes de fumo, isqueiros e cigarros. A dupla foi autuada por tráfico de drogas.

Adolescente apreendido

Em agosto, policiais penais do Distrito Federal apreenderam um adolescente que arremessou um pacote dentro CPP. O objeto continha 1,3 quilos de maconha, 50 gramas de cocaína, duas facas, cinco aparelhos celulares, uma serra, três ferramentas, vários carregadores e R$ 100, em espécie.

Após o ocorrido, os policiais penais conseguiram identificar o interno que receberia o pacote. Ambos foram conduzidos à Polícia Civil e responderão por tráfico de drogas.