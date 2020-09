Feriado teve 38 feridos e dois mortos em estradas do DF e entorno

JF Jaqueline Fonseca

Um total de 38 pessoas ficaram feridas em acidentes no feriado - (foto: Divulgação SPRF/DF)

Duas pessoas morreram e 36 acidentes foram registrados nas estradas do Distrito Federal durante o feriado prolongado do 7 de setembro. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (08/09) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF), que fez um balanço das ações de fiscalização e socorro durante a Operação Independência, realizada entre os dias 4 e 7 de setembro.

Durante esse período, 1.265 veículos foram fiscalizados e 1.763 pessoas foram abordadas pela PRF nas estradas do DF e entorno. Nove pessoas foram detidas por beber e dirigir e 75 autos de infração foram emitidos para motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Além disso, dois veículos roubados foram recuperados. O número de acidentes registrados nas estradas do DF e entorno foi de 36, sendo que 38 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

As vítimas fatais estavam envolvidas em dois acidentes ocorridos no domingo (6/9). Nos dois casos, a batida foi de frente, entre carro e motocicletas. Nos dois casos, a vítima fatal foi o piloto da moto. Um dos acidentes foi em Cristalina (GO), no km 31 da BR 251, e o outro em Cocalzinho de Goiás (GO), no km 34 da BR 070.

Embora os números não sejam comparáveis à operação realizada ano passado, pois o feriado caiu em um sábado, os policiais perceberam que o movimento de veículos na pista foi intenso. Para a PRF, a pandemia não interferiu na saída para o feriado.

A corporação diz ainda que, para reduzir os acidentes, é necessária a reunião de diversas frentes, como educação para o trânsito, engenharia de via, engenharia de veículos, esforço legal e mudança de cultura.