Lotofácil, a esperança da vez

CB Correio Braziliense

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

» DARCIANNE DIOGO

O concurso 2030 da Lotofácil da Independência sorteará, no sábado, R$ 120 milhões, o maior valor desde que a edição especial foi criada, há nove anos. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula, o que, para os apostadores, é positivo. Segundo especialistas, a Lotofácil da Independência é 15 vezes mais simples de ganhar do que a Mega-Sena.

Cada jogo custa R$ 2,50 e consiste na escolha de 15 números, entre os 25 disponíveis no volante. Uma das vantagens da Lotofácil é que, caso não haja um vencedor que acerte os 15 números, o prêmio vai para quem acertar 14, 13, 11 e assim sucessivamente, até sair a aposta premiada.

No caso da Mega-Sena, a loteria mais cobiçada do Brasil, o apostador precisa escolher 6 entre 60 números. “A Lotofácil é mais simples, porque são 25 números para escolher 15. A chance de acertar os 15 é de 1 para aproximadamente 3 milhões, para ser mais exato, 3.268.760”, explica Diego Marques, matemático e professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com o especialista, na Mega-Sena, há duas ‘pioras’. “A primeira é que o espaço de números possíveis é maior (60) e a nossa escolha é menor (apenas 6). Assim, a chance de acertar as seis dezenas na Mega é de, aproximadamente, 1 em 50 milhões. Concluímos, então, que a chance de ganhar na Lotofácil é mais de 15 vezes maior do que ganhar na Mega”, completou o professor.

O doutor em administração e especialista em estatística do Centro Universitário Iesb Breno Adaid explica: “Para podermos entender melhor, temos de levar em consideração o custo da aposta, porque na Mega é R$ 4,50 e na Lotofácil é R$ 2,50. Então, temos de equilibrar. Se eu tenho 10 apostas da Mega e eu tenho 50 milhões de chances de ganhar com uma, com 10 eu tenho 10 em 50 milhões. Temos uma chance em cinco milhões apostando R$ 45, ou seja, 10 cartelas. Porém, na Loto, essas mesmas 10 apostas da Mega valem 18 apostas, porque é mais barata.

O prêmio de R$ 120 milhões pode render R$ 156 mil ao mês na poupança, segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, nas casas lotéricas ou pela internet.

Sonhando alto

A atendente Kelly Nayara Costa, 29 anos, está esperançosa com o prêmio. Para o jogo da Lotofácil da Independência, ela fez quatro apostas na lotérica e considera o jogo mais simples e fácil do que a Mega-Sena. “São mais chances de ganhar algum valor, por mais que ele não seja tão alto, mas já é algo. Se eu ganhar alguma quantia boa, penso em investir na venda e compra de imóveis. É algo mais rentável, que pode me proporcionar um bom retorno financeiro”, considera.

O segurança Berg Araújo, 39, jogou 20 vezes para a Lotofácil e, na tentativa de aumentar as chances de ganhar a bolada, ele optou por um método diferente. “Com esse jogo, eu faço apostas em várias loterias. Cada lugar que eu vou, faço um, como Alexânia, Brazlândia, Paranoá e Lago Norte. Não sei se dá muito certo, mas a gente tenta”, contou.

Há mais de 10 anos, Adelson dos Santos, 46, joga em loterias. Durante esse tempo, ganhou diversos prêmios, mas nenhuma quantia relevante. Dessa vez não foi diferente. O motorista entrou em um bolão no trabalho com 10 pessoas. O grupo fez 320 apostas e pagou, no total, R$ 800. Para cada um, a cota saiu por R$ 80. “É bem mais fácil e as chances são grandes. Mas, geralmente, faço todas os jogos de loteria. Não dá para perder tempo”, disse.