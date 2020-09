Adval Cardoso, secretário de Administração Penitenciária, é exonerado

MM Mariana Machado

Adval Cardoso deixa Secretaria de Administração Penitenciária - (foto: Iano Andrade/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha exonerou o chefe da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Adval Cardoso de Matos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (9/9). No lugar dele, assume o delegado da Polícia Civil (PCDF) Agnaldo Novato Curado Filho.

Até maio de 2020, o órgão era vinculado à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). À época, o então secretário afirmou que o objetivo da desvinculação era dar mais celeridade aos processos.

Adval também era delegado da PCDF, com quase 32 anos de atuação na segurança pública do DF, conforme informava o perfil do ex-secretário no site do órgão. Ele foi Agente Penitenciário no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e Agente de Polícia, com atuação na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), na Divisão de Operações Especiais (DOE), e do extinto Grupo de Repressão a Sequestros (GRS). Também trabalhou como delegado chefe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) e da 18ª DP (Brazlândia), além ter sido corregedor geral da PCDF.

Com a nova nomeação, muda também todo o gabinete da pasta, além da diretoria do Centro de Progressão Penitenciária. Veja as outras alterações:

Saem

Érito Pereira da Cunha, chefe de gabinete

Johnson Kennedy Monteiro, coordenador da Coordenação do Sistema Prisional

Alex Fernandes Rocha, assessor especial do gabinete

Larissa Lopes Viana Brito, assessora do gabinete

Ivani Matos Sobrinho, diretor do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, da Escola Penitenciária do Distrito Federal

Antônio Arino Araújo Vidal, diretor da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais

Fábio Santos de Souza, diretor da Diretoria de Inteligência Penitenciária

Jessica Racquel Moura de Barros, diretora da Escola Penitenciária do Distrito Federal

Marcelo Rosemberg Silva Sousa, diretor da Diretoria de Suporte Operacional, da Coordenação Administrativa, da Subsecretaria de Administração Geral

José Ribamar da Silva, diretor do Centro de Progressão Penitenciária

Mário Fernando Torres de Assunção Gutierres, gerente da Gerência de Controle de Internos, da Coordenação do Sistema Prisional

Entram