Corrida milionária: Lotofácil da Independência paga R$120 milhões no sábado

JF Jaqueline Fonseca

A Lotofácil não acumula e é preciso acertar 15 números para ganhar - (foto: Youtube/ reprodução )

De olho nos R$120 milhões que a Lotofácil de Independência pagará no próximo sábado (12/09), milhares de brasileiros estão indo às casas lotéricas de todo país fazer uma ‘fezinha’. O prêmio do concurso especial não acumula e será entregue a quem acertar 15 números no volante com 25. Caso ninguém acerte os 15, o valor será dividido entre os que fizerem 14.

Gercino Moraes, de 63 anos, está confiante que pode levar uma parte desses prêmio, por isso comprou uma cota de um bolão da lotérica por R$45. Apostador frequente, o aposentado contou ao Correio que, a cada quinze dias, faz um pequeno investimento de R$ 25 a R$ 75 e, às vezes, dá sorte de ganhar cotas de R$ 100 a R$ 300. “Eu tô muito animado porque eu tenho feito muitos números. Eu cheguei a fazer 14 um dia desses. Tô até pensando em fazer mais um jogo, já que o sorteio é só no sábado.”

As apostas para a Lotofácil de Independência podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pela internet até às 19h de sábado (12/09), data em que o sorteio será realizado. Nas casas lotéricas, o preço mínimo da aposta é de R$ 2,50. Caixa disponibiliza um combo com 12 apostas por R$ 30,00 que podem ser feitas pela internet.

O valor estimado do prêmio é de R$ 120 milhões de reais. Se depositado na poupança, esse total pode render até R$ 156 mil por mês, dinheiro suficiente para fazer qualquer apostador sonhar com dias mais tranquilos. “Ah, é muito dinheiro né? Eu quitaria apartamento, viajaria e ajudaria meus amigos”, garante o aposentado Gercino Moraes.