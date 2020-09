Sindicato dos Supermercados do DF alerta para risco de desabastecimento

JF Jaqueline Fonseca

Além de gerar reclamações entre os brasilienses, o alto preço da cesta básica no DF está preocupando também os donos de supermercados. O Sindicato dos Supermercados do DF (Sindsuper) emitiu nota, na tarde desta quarta-feira (9/9), manifestando preocupação com o cenário.

A alta dos valores da cesta básica também foi verificada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/INPC), divulgado nesta quarta-feira (9/9) pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). O preço dos alimentos chegou a subir 24,39% entre julho e agosto, como foi o caso do tomate, produto com maior alta.

O arroz apresentou alta de 6,31% de um mês para o outro e tem sido um dos principais alvos de reclamação do brasiliense. Moradores da capital federal e Entorno dizem que o preço do arroz está chegando a R$30 em alguns supermercados.

O Sindsuper disse, em nota, que algumas práticas abusivas de preço vêm sendo praticadas gerando transtornos em toda a cadeia comercial e impulsionando a inflação. O sindicato aponta que a situação põe o país em alerta para um possível desabastecimento. “Os setores agrícolas com suas necessidade comerciais, incentivos fiscais a exportação que melhoram e muito a balança comercial brasileira deixaram o mercado interno em sinal de alerta com relação ao desabastecimento em um momento tão delicado de pandemia que passamos agora”, diz a nota.

O Ministério da Agricultura emitiu nota em que garante que o Brasil possui estoque para atender à demanda interna, mas grande parte do produto disponível encontra-se nas mãos de produtores que têm buscado preços mais competitivos no mercado externo. A pasta disse, ainda, que monitora a alta dos preços e que esse movimento ocorre por uma combinação de diversos fatores, como o aumento de demanda externa e do preço do dólar.

