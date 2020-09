Turma de bombeiros aprovada em concurso promove ação para doar sangue

TU Thais Umbelino

Um grupo de bombeiros da Turma D, recém-aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), organiza campanha para doação de sangue nesta sexta-feira (11/9). Ao todo, dois grupos de 15 pessoas serão voluntários para ajudar nos estoques de sangue do Hemocentro, que atualmente estão baixos.

“A ideia surgiu como uma forma de nós, futuros bombeiros militares, começarmos a vivenciar uma vida de bondade ao próximo. Como alguns já doam sangue regularmente, decidimos que seria interessante juntar um grupo para mostrar nossa força", explicou a organizadora da ação, Ângela Fonseca, 26 anos.



Para ela, a ação também é uma oportunidade de mostrar prontidão do servidor público. "Já somos nomeados e nosso concurso está suspenso. Queremos mostrar para as autoridades que estamos prontos para ingressar”, informou. Até o fim do ano, o grupo pretende fazer outras campanhas de doação de sangue. “Quando você tem um exemplo de alguém dentro da sociedade, com certeza é um incentivo”, acrescentou Ângela.

Desde o início da pandemia, a Fundação Hemocentro de Brasília enfrenta dificuldades para manter os estoques de doação de sangue acima do esperado. A partir de agosto, porém, a instituição observou uma melhora do movimento nos primeiros 10 dias do mês, com 130 doações de sangue por dia.



“Na segunda metade do mês, a média subiu para 160 bolsas coletadas diariamente, e agora, em setembro, o movimento continua bom (média de 164 doações por dia). A agenda para esta semana já está com quase todas as vagas esgotadas”, declarou o Hemocentro, em nota.



A instituição reforçou a importância da doação e também do cancelamento do agendamento caso a pessoa não possa doar, para que a vaga seja liberada a outra pessoa. “Na última terça (8/9), apenas 54% das pessoas agendadas compareceram ao Hemocentro, e menos de 140 doações foram efetivadas. Desde o fim de março, quando o atendimento ficou restrito ao horário marcado, a média de comparecimento tem sido de 70%”.

Como doar



O Hemocentro não alterou o horário atendimento durante a pandemia — permanece aberto, de segunda a sábado, das 7h às 18h. Como medida de segurança, a doação de sangue deve ser agendada por um dos telefones: 160, opção 2, ou 0800 644 0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h). Há, ainda, os telefones 3327-4447 e 3327-4413.

Para doar é preciso