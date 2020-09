Lotofácil da Independência pagará maior prêmio da história neste sábado

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Reprodução/YouTube)

No próximo sábado (12/9), a Caixa Econômica Federal paga o maior prêmio da história dos concursos da Lotofácil da Independência: R$ 120 milhões. Na primeira edição do prêmio, em 2012, o valor da premiação foi de R$ 40 milhões. De lá pra cá, as premiações foram crescendo gradativamente.

Desde que teve início, a edição especial em alusão ao 7 de Setembro já pagou mais de R$ 600 milhões a 251 vencedores em todo país. Cada um deles ganhou de R$ 1 a R$ 8 milhões no rateio do prêmio. Em todos os concursos da Lotofácil, 277 brasilienses já saíram vencedores.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pela internet até as 19h de sábado (12/9), data em que o sorteio será realizado. Nas casas lotéricas, o preço mínimo da aposta é de R$ 2,50. A Caixa disponibiliza um combo com 12 apostas por R$ 30, que podem ser feitas pela internet.