Calor: DF tem máxima prevista de 33 ºC nesta quinta-feira (10/9)

É melhor o brasiliense beber muitos líquidos e manter-se hidratado, porque a umidade relativa do ar no Distrito Federal deve chegar a 15% nesta quinta-feira (10/9), conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O valor representa estado de alerta, com risco para incêndios florestais.

No início da manhã, a umidade chegou a 80%, mas deve diminuir ao longo do dia. “Teremos sol,com poucas nuvens no céu a maior parte do período da tarde”, avalia o meteorologista Mamedes Luiz Melo. As temperaturas serão altas, com termômetros alcançando os 32 ºC no DF. A mínima do dia foi de 10 ºC.

Enquanto isso, o período de seca se mantém. Há 108 dias, não chove na capital federal. a Expectativa do Inmet, é de que as chuvas comecem na segunda quinzena de setembro, a partir do dia 20, mas as condições podem mudar.

Este é um dos anos mais secos da história. A estiagem mais longa registrada na capital aconteceu em 1970, com um total de 137 dias, seguida por 1966 (131 dias) e 2010 (130 dias). O período mais curto sem chuva no DF foi registrado em 2014, com apenas 30 dias de estiagem.

Ranking de Estiagem

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 1991 (117 dias)

9º - 2019 (113 dias)

10º - 2020 (107 dias)

11º - 2011 (106 dias)

(Fonte: Inmet)