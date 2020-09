DF tem o maior crescimento de vendas de móveis e eletrodomésticos

AR Alan Rios

As vendas de eletrodomésticos aumentaram durante a pandemia - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 22/7/14)

A venda de móveis e eletrodomésticos durantes os meses da pandemia continua em alta no país, principalmente na capital. O Distrito Federal teve o maior crescimento no volume de vendas destes produtos em julho, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É o que aponta a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (10/9).

A venda de móveis e eletrodomésticos apresentou aumento de 87,1% quando comparados os meses de julho de 2019 e 2020. O dado, além de ser o maior do Brasil, apresenta a maior variação para esses produtos desde o início da série histórica de pesquisas.

As vendas de itens farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos também cresceu, com alta de 8,3% na mesma comparação interanual. O grupo de atividades de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo alcançou números mais tímidos, com crescimento de 2,3%, mas chegou à sexta taxa positiva consecutiva no ano.

Por outro lado, cinco das oito atividades pesquisadas tiveram queda no volume de vendas do comércio varejista. A maior baixa foi de tecidos, vestuário e calçados, -39,9%, seguido por livros, jornais, revistas e papelaria, -35,5%, e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, -30,5%.

Em geral, o comércio varejista do DF cresceu 7,1% entre junho e julho. Porém, quando comparada o mês de julho de 2020 com o mesmo período de 2019, na série sem ajuste sazonal, houve recuo de 2,1%.