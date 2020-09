Familiares procuram moradora de Sobradinho desaparecida

TU Thais Umbelino

Alhandra Pires de Oliveira, 25 anos, disse que ia a um shopping e não voltou para casa desde sábado - (foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

Familiares e amigos de Alhandra Pires de Oliveira, 25 anos, estão sem notícias da jovem desde sábado (5/9). Na data, a estudante de pedagogia informou que iria a um shopping da capital e não voltou para casa. A irmã, Janine de Oliveira, e a mãe, Laudiceia Pires, já registraram ocorrência na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) sobre o desaparecimento dela e pedem ajuda para encontrá-la.

Alhandra mora em Sobradinho I, na quadra 7, com a mãe e cuida dos dois filhos — uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos, que é cardiopata e que precisa de cuidados constantes. A irmã, Janine, conta que, no dia do desaparecimento, ela havia ido para o Pátio Brasil e não voltou mais. “A informação que nós temos é que ela deixou as crianças com minha mãe e que teria ido de ônibus para o shopping. Até chegamos a receber informações de anônimos de que ela estava lá, mas ainda não dá para confirmar”, disse Janine. No sábado, o telefone da jovem estava fora de área e os familiares já não conseguiam entrar em contato. “Ela nunca sumiu dessa forma. Sempre dava notícias”, declarou a irmã.

Segundo a mãe da jovem, no dia do desaparecimento ela estava com um vestido estampado. Ela também possui uma tatuagem na canela esquerda com o desenho de uma rosa. Qualquer informação pode ser repassada para irmã através do telefone: 61 98475-1947(Janine).