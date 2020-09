Cartão do Produtor: agricultor poderá usar até R$ 35 mil para investir

CB Correio Braziliense

Os recurso estarão disponíveis quando o projeto for aprovado pela Emater-DF - (foto: Ascom/Emater-DF)

Na última quarta-feira (9/9), o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o Cartão do Produtor, que incentivará as produções do campo. O programa está em fase de finalização e possibilitará o acesso do produtor rural a recursos que vão até R$ 35 mil para investimentos, com juros de 2% ao ano.



Além disso, o governo pretende fazer a liberação dos recursos de forma simplificada. Basta o projeto ser aprovado na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) para que a autorização do uso do dinheiro seja repassada ao Banco de Brasília (BRB). Os beneficiários terão um ano de carência para começar a pagar o valor usado no investimento.

Outros incentivos

Como uma forma de fomentar a produção local, o GDF repassou cerca de R$ 10 milhões ao Ministério do Desenvolvimento para as obras de 27 quilômetros do canal de irrigação na área rural de Brazlândia. O recurso possibilitou também a reforma e manutenção das estradas que chegam ao campo. A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibilizará, ainda, uma quantia voltada para as obras de saneamento básico na zona rural.

Um microtrator foi entregue aos trabalhadores do setor agrícola, nesta quarta-feira (9/9). O veículo se soma a outra ação de destaque empreendida em maio deste ano, quando tratores, uma grade aradora e uma roçadeira, entre outras máquinas e insumos, chegaram às mãos dos agricultores para garantir eficiência no trabalho e alimentação saudável a todo o Distrito Federal.

Alimentação

Mais de 20 mil cestas verdes saíram da estrutura da Associação dos Produtores de Hortifruti do DF e Entorno (Asphor), por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (Papa-DF), que registra aproximadamente R$ 7 milhões em compras por parte do governo em 2020.

Além da cesta verde, os agricultores também são responsáveis pelo fornecimento de alimentos aos estudantes que, com as escolas fechadas por causa da pandemia, estão recebendo em casa os produtos que seriam servidos na merenda escolar. Somente nesta terça-feira (8/9), foram distribuídas mais de 15 toneladas de morangos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Neste ano, os pequenos agricultores já obtiveram do GDF cerca de R$ 26 milhões em investimentos no setor. São quase 10% a mais, em relação à receita de 2019, em programas como o Papa-DF e Aquisição de Alimentos, que compra dos agricultores para doação às entidades socioassistenciais dedicadas ao atendimento de pessoas em situação de insegurança alimentar. Pelo Pnae, mais de R$ 20 milhões já foram aplicados na agricultura local para a alimentação escolar.