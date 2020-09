Campanha arrecada alimentos por drive-thru no Conjunto Nacional

CB Correio Braziliense

Alimentos devem ser deixados no guichê do estacionamento coberto - (foto: Divulgação / Conjunto Nacional)

O shopping Conjunto Nacional lançou, na última terça-feira (8/9), uma campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis. Quem doar dois quilos, leva para casa uma máscara de tecido da marca Puket.

Ao todo, são 800 máscaras coloridas disponíveis e a campanha ocorrerá até 30 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Os alimentos arrecadados serão doados para a Casa Azul, uma organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes de Samambaia, Riacho Fundo II, São Sebastião e Vila Telebrasília.

As doações funcionam no estilo drive-thru: basta ir ao guichê de pagamento do estacionamento coberto do shopping para fazer a troca pelo brinde. Podem ser doados itens como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo e leite.