Moradora de Sobradinho desaparecida há 5 dias é encontrada pela família

TU Thais Umbelino

(foto: Arquivo pessoal)

A moradora de Sobradinho 1, Alhandra Pires de Oliveira, 25 anos, desaparecida no sábado (5/9), foi encontrada nesta quinta-feira (10/9) pelos familiares. A irmã, Janine Oliveira, recebeu a notícia de que a estudante de pedagogia estava em casa após cinco dias sumida. A informação chegou por telefone, enquanto Janine esperava em frente à divisão Repressão ao Sequestro, da Polícia Civil.



Alhandra mora em Sobradinho I, na quadra 7, com a mãe, e cuida dos dois filhos — uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos, que é cardiopata e que precisa de cuidados constantes. A irmã, Janine, contou que, no dia do desaparecimento, ela foi ao Pátio Brasil e não voltou mais.



"Ela estava fazendo tratamento para depressão e nos contou que, quando chegou no shopping, estava triste e, no momento, recebeu uma ligação de uma amiga que mora distante, em uma chácara. Ela foi buscar minha irmã para passar um tempo lá e, por estar sem carregador de celular, Alhandra explicou que não conseguiu avisar", contou Janine. "Nós estamos muito felizes com a notícia. Como família, nós fizemos tudo para buscá-la e gostaríamos de agradecer a todos que se mobilizaram. Nesse momento é um misto de emoções: felicidade e nervosismo", acrescentou a irmã.