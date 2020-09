Vacinação: DF não atinge nenhuma meta do calendário infantil

CB Correio Braziliense

As coberturas vacinais em todo o país estão muito abaixo da meta preconizada de 95% pelo Ministério da Saúde - (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

De acordo com os indicadores de imunização dos quatro primeiros meses de 2020, o Distrito Federal, assim como as outras unidades federadas, não atingiu nenhuma das metas das 11 vacinas do calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a Secretaria de Saúde do DF (SESDF), o não cumprimento das metas de vacinação ocorreu por causa do adiamento da aplicação dos imunobiológicos de rotina devido à pandemia e por conta da hesitação e receio gerados pelo coronavírus. As coberturas vacinais em todo o país estão muito abaixo da meta preconizada de 95% pelo Ministério da Saúde.



Este ano, a média de adesão à imunização proposta no calendário infantil é de 69% no primeiro quadrimestre, 21% menor que em 2019 (90,8%). A vacina menos procurada foi a Tetra Viral (previne tétano, coqueluche e meningite), com 62,3% de adesão, contra 89,3 do último ano. A imunização de maior demanda, a Hepatite B, chegou a 77,7% de procura, mas ainda perde para os marcadores de 2019, quando a adesão foi de 91,2%.

A pasta prorrogou a campanha de vacinação contra o sarampo e continua a aplicar as doses remanescentes da vacina contra o vírus influenza, a fim de provocar um aumento dos índices da cobertura vacinal do DF. Ambos imunobiológicos se encontram disponíveis em todas as salas de vacina do DF.

A campanha de vacinação contra o sarampo tem como meta imunizar 95% da população. Até 27 de agosto, a cobertura vacinal de adultos de 20 a 49 anos alcançou apenas 5,6% no Distrito Federal. Ou seja, 75.888 pessoas dessa faixa etária foram vacinadas contra o sarampo neste período, número abaixo do esperado, já que a SESDF visa imunizar contra o sarampo 1.364.987 brasilienses.

A vacinação contra a influenza está aberta a toda a população, mas o principal foco é para as pessoas do público alvo que ainda não receberam a vacina. São eles: crianças de 6 meses a menores de 2 anos (80,5%), crianças de 2 anos a menores de 5 anos (51,1%), crianças de 5 anos (65,3%), gestantes (64,4%), puérperas (70,9%) e adultos de 55 a 59 anos (55,1).

Neste ano, o calendário da vacina contra a gripe foi antecipado por causa do surgimento da covid-19. Em março e, ao longo deste período, novos grupos que não faziam parte da campanha nos anos anteriores foram incluídos. A preocupação é vacinar e diminuir os casos de influenza causados pelos vírus das três cepas que constituem a vacina, que são Influenza A H1N1, H3N2 e B.

Com informações da Secretaria de Saúde do DF