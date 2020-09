Morre dono de bar de narguilé baleado na cabeça em Santa Maria

DD Darcianne Diogo

(foto: Reprodução)

O dono de um bar de narguilé em Santa Maria, baleado na cabeça na noite de quarta-feira (9/9), morreu na madrugada desta quinta-feira. Alan Bonfim Serpa, de 29 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O rapaz foi atingido em frente ao estabelecimento, localizado na Quadra 319, conjunto B. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e, após aproximadamente 40 minutos de reanimação, as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram restabelecer o pulso da vítima. Alan foi transportado em seguida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HRSM.

Testemunhas relataram que, após efetuar o disparo, o suspeito fugiu do local. O Correio apurou que, antes do episódio, o autor e a vítima se desentenderam por causa de uma motocicleta. Até a última atualização desta reportagem, o acusado não havia sido capturado. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso.