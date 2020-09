Lotofácil da Independência: Para matemático, há chance de muitos ganhadores

JF Jaqueline Fonseca

Prêmio não acumula e poderá ser dividido entre muitos ganhadores - (crédito: Reprodução/YouTube)

Termina neste sábado, às 19h, o prazo para apostas na Lotofácil da Independência. A Caixa Econômica Federal vai sortear o maior prêmio já pago desde que o concurso especial teve início, em 2012: R$ 120 milhões. O sorteio especial não acumula, portanto necessariamente alguém sairá vencedor.

Para vencer é necessário acertar 15 números. Se ninguém acertar os 15, o prêmio será rateado entre os que acertaram 14 números.

Diego Marques, professor do departamento de matemática da Universidade de Brasília (UnB), explica que o fato do prêmio não acumular aumenta a chance de que várias pessoas ganhem. Isso porque o número de apostadores é maior e as chances de acertar menos números também. “É 15 vezes mais fácil alguém acertar 14 números do que 15. Então acaba que vai virando uma bola de neve. Se acertar 13, já é 105 vezes mais fácil. Então a ideia é que muita gente possa ganhar”, explicou o professor ao Correio.

Segundo a Caixa, aplicando o prêmio de R$ 120 milhões, o rendimento na poupança pode ser de até R$ 156 mil mensalmente. As apostas podem ser feitas nas Casas Lotéricas ou pela internet. Os números do concurso n° 2.030 - Lotofácil da Independência - serão sorteados nesse sábado (12/9), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV a partir das 20h.