Ampliação de terrenos em escolas no Gama foi tema de audiência pública

CB Correio Braziliense

Moradores do Gama discutem ampliação e criação de lotes para equipamentos públicos - (crédito: Divulgação / Seduh)

A ampliação de espaços públicos no Gama foi tema de audiência pública com moradores da região. O encontro ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), de forma on-line, devido à pandemia do novo coronavírus. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o debate contou com a participação de 92 pessoas.

Entre os projetos apresentados pela área técnica da secretaria está a expansão dos lotes de colégios públicos do Gama: a do Centro Educacional 7, da Escola Classe 2 e do Centro de Ensino Fundamental 5. Representantes da comunidade elogiaram a proposta e aproveitaram para solicitar que outras unidades de ensino também sejam ampliadas.

A Secretaria de Educação deu retorno positivo para essa demanda e comunicou à Coordenação de Projetos da Seduh, que deverá enviar uma nova lista de escolas da cidade para regularização.

Outros três projetos também tiveram aprovação dos moradores durante a audiência pública: a ampliação dos lotes do Fórum do Gama, da Unidade Básica de Saúde 4 e a criação de novo lote para a Feira do Galpão do Setor Central.

Após o encontro, os projetos voltaram para a área técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação para eventuais ajustes. Com tudo alinhado, as propostas serão encaminhadas para aprovação do Conselho de Planejamento Urbano Territorial Urbano do DF (Conplan).