Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário da Novacap termina na terça

JF Jaqueline Fonseca

Entre os critérios para aderir ao programa está ter mais de 49 anos e pelo menos 18 anos de exercício efetivo na Novacap - (crédito: Paulo de Araujo/CB/D.A Press)

Termina na próxima terça-feira (15/09) o prazo para que os servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) façam adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) da empresa.



Após a Novacap reabrir o prazo de manifestação de interesse ao PDV, 32 empregados pediram para participar do processo. Somando aos já inscritos na primeira fase, 380 aderiram. A expectativa é reduzir a folha de pagamentos da empresa e oportunizar uma saída mais vantajosa para os servidores interessados e que se enquadrem.



Entre os critérios, está ter mais de 49 anos e pelo menos 18 anos de exercício efetivo na Novacap e pertencer ao quadro permanente da empresa. As vantagens anunciadas para o servidor que fizer adesão ao PDV incluem o recebimento de uma porcentagem da Remuneração Mensal Base (RMB) por 60 meses e pagamento da cesta-alimentação de R$ 600 (veja todos os detalhes abaixo).



Rubens de Oliveira, diretor-financeiro da Novacap, diz que o programa é uma chance para os antigos empregados saírem da empresa com mais vantagens. “É uma oportunidade de o colaborador se desligar da instituição com o máximo de dignidade fazendo jus a incentivos financeiros após anos de valorosos serviços”, avalia



Após o empregado manifestar interesse em aderir ao PDV, a Novacap se certifica de que todos os requisitos foram preenchidos antes de efetivar o desligamento.



Benefícios anunciados para o empregado que aderir