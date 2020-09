Hospital de Base completa 60 anos neste sábado (12/9)

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Situado no coração de Brasília, o Hospital de Base do Distrito Federal completa 60 anos neste sábado (12/9). O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer, e construído em conjunto com a nova capital. A inauguração aconteceu em 12 de setembro de 1960, com o nome de Hospital Distrital. A data não foi por acaso: é o aniversário do então presidente, Juscelino Kubitschek.

A estrutura tem 54 mil metros quadrados de área construída, 695 leitos e 33 especialidades, incluindo trauma, oncologia e neurocirurgia. São cerca de 4 mil trabalhadores, e 5 mil refeições servidas todos os dias. Quase 85 toneladas de enxoval e roupas hospitalares são lavadas diariamente.

De janeiro de 2019 a julho de 2020, o Hospital de Base realizou aproximadamente 2,1 milhões de procedimentos de alta complexidade, 1,4 milhões de exames e procedimentos diagnósticos, 408 mil consultas e 19 mil cirurgias.

Em 2019, após reforma administrativa, passou a ser gerido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), permitindo maior autonomia à unidade. Em homenagem aos 60 anos, o Iges-DF produziu um documentário sobre a história do hospital.



Brasília sexagenária

Parte pulsante da história da construção da nova capital, o Hospital de Base foi tema na série Brasília Sexagenária, do Correio. Os repórteres Alan Rios e Juliana Andrade conversaram com funcionários mais antigos e recuperaram histórias antigas do local.