Carreata de carros antigos homenageia Juscelino Kubitschek

Ator interpreta JK em desfile de carros antigos pelas ruas de Brasília - (crédito: Rayan Ribeiro/Setur/Divulgação)

Brasília voltou no tempo neste sábado (12/9). Sob o comando de Juscelino Kubitschek, interpretado pelo ator Rodrigo Bezerra da Silva, uma carreata de carros antigos tomou as ruas da cidade. Cerca de 150 veículos — incluindo raridades como Pumas, Fordinhos Gordinis e Chevettes, além do clássico Ford Galaxie Landau 1974 conversível — saíram do Museu do Catetinho e, depois de cruzar o Eixão e passar pela Praça dos Três Poderes, chegaram ao Memorial JK.

A iniciativa da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), que faz parte do projeto Setembro Cívico - Juscelino para Sempre, celebrou os 118 anos que o presidente que criou Brasília completaria neste 12 de setembro. O passeio também lembrou dois feitos da presidência de JK: a construção da nova capital do país e o incremento no setor automobilístico nacional, tanto em termos de produção, como de consumo.

Carreata de carros antigos em homenagem a JK (foto: Rayan Ribeiro/Setur/Divulgação)

A ligação de JK com o mundo das quatro rodas foi além da indústria e também virou turismo. O Landau 1974 preto, igual ao que o ex-presidente possuía, é uma das atrações do consagrado roteiro Pelos caminhos de Brasília, ao estilo JK, da iniciativa Visite Brasília. Neste sábado, quem conduziu o veículo foi o pioneiro de Brasília, Dilson Fernando Barbosa.

Memórias

A carreata foi recebida no Memorial pelo ex-senador e vice-presidente do espaço, Paulo Octávio. No cardápio da celebração, não poderia faltar duas paixões de JK: pão de queijo e café.

Carreata de carros antigos em homenagem a JK (foto: Rayan Ribeiro/Setur/Divulgação)

O empresário, que é casado com a neta de JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, destacou o enorme simbolismo da iniciativa, percorrendo as ruas da "maior epopeia do século 20", como Juscelino descrevia Brasília, com carros que nasceram com a indústria viabilizada pelo presidente.

Ao ressaltar o valor e a relevância da presença do memorial na cidade, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, adiantou o desejo de tornar o passeio de carros antigos em homenagem a JK uma das ações fixas do calendário turístico de Brasília.