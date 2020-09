Morre Antônio José Pereira, secretário do PT no Núcleo Bandeirante

CB Correio Braziliense

Antônio José Pereira morreu aos 61 anos - (crédito: Reprodução/Arquivo pessoal)

Internado há pouco mais de um mês com 25% do pulmão comprometido em razão do novo coronavírus, o secretário de Formação Política do Partido dos Trabalhadores do Núcleo Bandeirante, Antônio José Pereira, 61 anos, morreu na noite deste sábado (12/9). Ele teve morte cerebral diagnosticada na quarta-feira (9/9), após complicações da covid-19 e, de acordo com a família, seu coração parou de funcionar neste fim de semana.

Ao que tudo indica, Antônio contraiu o vírus quando cuidava da mãe. "Quando a minha avó foi contaminada, o amor de filho foi maior. E ele era o único com saúde que poderia cuidar dela. E foi assim que se contaminou. Tentando salvá-la", conta uma das filhas do biomédico, Vanessa Pereira. O pai não apresentava comorbidades e era uma pessoa saudável e cuidadosa, com ele e com os demais.

Um dia antes de ser internado no Hospital do Coração, Antônio, que estava isolado cumprindo a quarentena, recebeu uma homenagem das filhas. "Cantamos pra ele com balões e cartazes. Ele ficou muito emocionado. Depois fizemos uma vídeo conferência para vermos os nossos rostos e foi muito amor", relembra Vanessa.

Em 10 de agosto, contudo, o biomédico formado na Universidade de Brasília (UnB) precisou ser hospitalizado. A covid-19 havia comprometido 25% do seu pulmão.

Na UTI, Antônio recebeu a notícia de que a mãe, Eliza de Souza Pereira, não havia resistido à batalha contra o novo coronavírus. "Ele ficou muito abalado, mas depois se acalmou. Como espírita, sabia que a minha avó teria uma boa passagem e que encontraria o grande amor da vida dela, meu avô, que faleceu no final do ano passado. Ele nos mandou mensagem dizendo que estava sereno com a partida dela. Nós que estamos muito abalados agora, pois perdemos duas pessoas incríveis para essa doença em tão pouco tempo", lamenta a filha.

Em respeito ao desejo de Antônio, não haverá velório. O sepultamento ocorre neste domingo (13/9). O biomédico deixa a esposa, Nira, cinco filhos, três netos e o quarto, Guilherme, que está a caminho, filho de Vanessa, grávida de sete meses.

Dedicação

Em nota de pesar, o Partido dos Trabalhadores do DF (PT) lamentou a partida do companheiro e homenageou o filiado pelos anos dedicados ao partido. "Na memória histórica e política do PT, parte um homem íntegro, um companheiro combativo, determinado e generoso. Sua dedicação às causas do povo, à democracia e à construção de um outro mundo possível estará sempre perto de nós, presente em nossas memórias, lembranças, histórias e muitas saudades".

Antônio José Pereira se formou pela Universidade de Brasília (UnB), em 1983. Ele foi Secretário de Formação Política do PT do Núcleo Bandeirante e atuou nos projetos Terças de Formação e Pensar e Elaborar.



Leia a nota na íntegra:

O Partido dos Trabalhadores no DF lamenta a partida do nosso companheiro Antônio José Pereira, vítima de Covid-19. É com imenso pesar que recebemos a notícia. Antônio lutou bravamente para manter a sua vida sempre digna e intensamente dedicada às causas do povo.

Como Secretário de Formação Política do PT do Núcleo Bandeirante, Antônio manteve, aguerridamente, o projeto “Terças de Formação”. Um militante ideológico, fazia formação aprofundada com leitura de clássicos, filmes para debates, entre outras ações. Com a pandemia, trouxe o projeto para o ambiente virtual, sempre provocador e ensinante. Amava compartilhar conhecimentos e instigar o exercício do pensar.

Na Rede de Formação Política, Antônio José foi essencial na organização e execução do Projeto de Live “Pensar e Elaborar”. Acreditava que a formação política deve ser o eixo central de ação do Partido em tempos de autoritarismo.

Na memória histórica e política do PT, parte um homem íntegro, um companheiro combativo, determinado e generoso. Sua dedicação às causas do povo, à democracia e à construção de um outro mundo possível estará sempre perto de nós, presente em nossas memórias, lembranças, histórias e muitas saudades.

Vai em paz, Amigo!

PT/DF