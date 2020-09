DF registra mais 1.191 casos e 16 mortes por covid-19 neste domingo (13/9)

RR Renata Rios

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A última atualização sobre a situação do Distrito Federal em relação ao novo coronavírus, neste domingo (13/6), apontou mais 1.191 casos de covid-19 e 16 novas mortes em decorrência da doença na capital.

Até o momento, 176.837 pessoas foram infectadas no DF, das quais pouco mais de 92% (163.527) já estão recuperadas. Já os óbitos somam 2.899, sendo 238 de moradores de outros estados que faleceram em hospitais da capital.

Também de acordo com o boletim, produzido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, do total de vítimas registradas nas últimas 24 horas, 15 eram moradoras do DF e uma, de Goiás. Duas ocorreram neste domingo, ambas mulheres entre 60 e 69 anos.

Incidência de casos

A maior incidência de casos ocorre em nas regiões administrativas de Sobradinho I e Lago Sul. Já as RAs que acumulam o maior número de casos absolutos são Ceilândia (20.784), Taguatinga (14.361) e Plano Piloto (14.026). Sia, Fercal e Varjão se mantêm como as regiões com menos casos registrados. São 69, 112 e 261, respectivamente.