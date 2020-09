O prazo para adesão ao PDV da Novacap se encerra nesta terça

CB Correio Braziliense

O objetivo do PDV é reduzir as despesas do órgão - (crédito: Paulo de Araujo/CB/D.A Press)

Esta terça-feira (15/9) é o último dia para os servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) aderirem ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os colaboradores que se encaixam no perfil do plano têm até essa data para aderir à iniciativa. Os interessados devem dar entrada no processo via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Governo do Distrito Federal (GDF).



A Novacap disponibilizou uma cartilha explicativa na intranet da empresa e exemplares impressos no prédio central da companhia, além de vídeos didáticos no Instagram @novacapoficial para orientar os colaboradores sobre o processo. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo pdv2020@novacap.df.gov.br ou, pelos telefones 3403-7421 ou 3403-2704.

Para aderir ao programa o servidor precisa ser do quadro permanente da empresa, possuir idade superior a 49 anos;e ter, no mínimo, 18 anos de efetivo exercício na Novacap. Além disso, caso o funcionário esteja inscrito no PDV e venha a falecer antes de receber o benefício, seus familiares receberão.



* Com informações da Novacap