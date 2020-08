Novacap reabre inscrições para PDV; prazo vai até 15 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Paulo de Araujo/CB/D.A Press)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) reabriu o período de requerimento de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os servidores interessados têm até 15 de setembro para enviar o requerimento via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou realizar o pedido pelos canais de atendimento para informações



Para fazer simulações e tirar dúvidas, a direção da Novacap disponibilizou um balcão para atendimento presencial aos interessados. Outra forma de obter informações é por meio dos endereços de e-mail pdv2020@novacap.df.gov.br e mailto:pdv2020@novacap.df.gov.br, além dos ramais 7421 e 2704.

No período de inscrição inicial, aproximadamente 368 empregados se registraram e a formalização da adesão, que ocorrerá nos próximos meses. A expectativa da direção da companhia é de que, no mínimo, 600 funcionários optem pelo Programa de Desligamento Voluntário.

Incentivos financeiros

O PDV possibilita o desligamento de funcionários com benefícios financeiros como o recebimento de uma percentual da Remuneração Mensal Base (RMB) por 60 meses consecutivos, variável de 50% a 60% da RMB; a manutenção do ressarcimento do auxílio-saúde até dezembro de 2021.

Além da continuidade do pagamento da cesta alimentação de R$ 600, também até dezembro de 2021, e valor equivalente a 20% da multa contratual sobre os depósitos realizados pela Novacap no FGTS pagos juntamente ao incentivo financeiro em 60 meses, complementando os outros 20% de multa que será pago nas verbas rescisórias.

Critérios

Os requisitos para aderir o PVD são: ser um servidor do quadro permanente da empresa; ter idade superior a 49 anos; e ter, no mínimo, 18 anos de efetivo exercício na Novacap. Segundo o Departamento de Gestão de Pessoas (Degep), 1.330 empregados da Novacap apresentam as condições necessárias para adesão ao programa.