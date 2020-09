Lavanderia pega fogo no Cruzeiro Novo; funcionárias conseguiram sair

SS Samara Schwingel

Bombeiros atenderam ao chamado na manhã desta terça-feira (15/9) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma agência dos Correios, localizada na quadra 401 do Cruzeiro Novo, pegou fogo na manhã desta terça-feira (15/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ao chamado por volta das 9h29. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

Segundo os militares, a secadora, a fiação, a parede e o teto do local foram atingidos, além de uma porta nos fundos, que foi danificada pela explosão da tampa da secadora. As duas funcionárias que estavam no local no momento do fato conseguiram sair sozinhas e acionaram o CBMDF.



Não houve feridos e a pericia foi acionada para saber o que teria iniciado o incêndio.