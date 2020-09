Adolescente desaparecida em Samambaia ainda não foi encontrada

CB Correio Braziliense

O pai de Natasha está aflito com a divulgação de que a menina teria sido encontrada: ela continua desaparecida - (crédito: divulgação)

A família de Natasha Antunes Rodrigues, a menina 15 anos desaparecida há seis dias, continua a busca pela adolescente, embora, nas redes sociais, algumas pessoas estejam comentando que ela havia sido encontrada. O pai, Francisco Antunes Rosa, 36, afirmou não ter recebido novas notícias da jovem.



"Seguimos com a mesma preocupação. Gostaria que as pessoas divulgassem que o que estão falando nas redes sociais não é verdade. Assim que encontrarmos, a família vai atualizar com as informações necessárias. Até agora, não tivemos nenhum contato e nem sabemos onde ela está", conta, aflito.



Desaparecimento



A suspeita é de que a jovem tenha fugido de casa. Segundo o pai, desde o início da pandemia, ela estava isolada em casa e passava muito mais tempo na internet, conversando com amigos e em jogos on-line. A jovem foi vista pela última vez na QS 412, em Samambaia Norte, onde compareceu a uma consulta odontológica. A família registrou boletins de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás.