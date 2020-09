Família procura adolescente desaparecida em Samambaia

TS Tainá Seixas

(crédito: divulgação)

O pai da jovem desaparecida desde a última quarta-feira (9/9) continua as buscas por Natasha Antunes Rodrigues. Ao Correio, Francisco Antunes Rosa, 36 anos, afirmou que apesar das buscas contínuas que amigos e familiares têm empreendido, ainda não tiveram informações precisas sobre a jovem.

“O meu apelo é que ela me ligue. Ela pode voltar pra mim que eu vou cuidar dela com toda certeza. Eu falhei em tentar entender o que ela queria dizer, mas agora eu sei e ela pode contar comigo para o que precisar. Eu amo muito ela, eu queria muito que ela voltasse para casa”, declara o pai, choroso.

A suspeita da família é de que a jovem tenha fugido de casa. Francisco conta que, desde o início da pandemia, ela estava isolada em casa, onde mora com a mãe, e passava muito mais tempo na internet, conversando com amigos e em jogos on-line. No entanto, o receio do pai é que ela possa ter conhecido alguém que a tenha aliciado.

“Por mais que a criança queira ter fugido de casa, é um período muito grande de tempo sem que ela tentasse entrar em contato. Se ela chegasse a ficar sem dinheiro e sem comer, ela teria facilidade de encontrar a polícia ou alguém que pudesse ajudar. Ela é muito inteirada, teria dado jeito neste tipo de situação. Para ela ficar sumida esse tempo todo, a gente tem receio de que alguém possa estar sustentando ela, dando abrigo e alimentação”, desabafa o pai.

A jovem foi vista pela última vez na QS 412, em Samambaia, onde se consultou com dentista. A família registrou boletins de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás.