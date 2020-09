Confira as regiões de Taguatinga que ficam sem água nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Na próxima quinta-feira (17/9), algumas regiões de Taguatinga terão o fornecimento de água suspenso das 8h às 23h50 devido a obras de interligação das redes. As localidades que ficarão sem água neste período são: Academia da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); 2º GI Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF); Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (CEMEIT); SESC e CNB 01 a 14; QNB 01 a 14; C 09, C 10 e C 11; SNO C Área Especial AE 01, 02 e 04.



Em julho de 2019, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) iniciou a substituição das tubulações de água e a setorização das redes de distribuição em várias áreas do Distrito Federal. Em Taguatinga, a primeira região administrativa a receber as melhorias, as obras estão 96% prontas e beneficiarão 160 mil pessoas.

A benfeitoria tem o objetivo de melhorar a qualidade da água distribuída, a partir da utilização de uma tubulação em polietileno. A setorização da rede de água vai possibilitar a criação de distritos de medição e controle que irão facilitar os serviços de manutenção e resultar na redução de rompimentos da tubulação e vazamentos de água.

A Caesb alertou que, durante a interrupção, as pessoas façam consumo consciente de água, até a volta dos serviços. Para este caso, a companhia separou as seguintes dicas:

• Evite lavar roupas.

• Não lave o carro.

• O jardim pode esperar a rega.

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada.

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício quando a água retornar.

Caixa d´água

A Companhia esclareceu ainda que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Serviço

Para conhecer mais sobre as obras de setorização, clique aqui. Mais informações basta ligar para o número 115.

Aeroporto de Brasília tem 4º mês de retomada das operações aéreas

Agosto teve um aumento de 54,1% no fluxo de passageiros quando comparado a julho.

Brasília, 15 de setembro de 2020 - O Aeroporto de Brasília fechou o mês de agosto com 401.316 passageiros, um crescimento 54,1% a mais do que em julho. No período foram realizados 5.532 pousos e decolagens. Este é o 4º mês consecutivo em que o terminal Brasiliense registra aumento na movimentação desde o início da pandemia do coronavírus. Aos poucos as operações aéreas são retomadas, mas os reflexos da pandemia ainda fazem parte do dia a dia no Aeroporto de Brasília. No mês o fluxo ainda foi 68,87% menor do que o registrado em agosto de 2019.

Para Roberto Luiz, head de Negócios Aéreos da Inframerica, apesar da movimentação ainda ser inferior ao pré-covid, a retomada das operações vem acontecendo de forma gradual, mês a mês. “Fizemos diversas adequações no nosso terminal, assim como as companhias aéreas, e isso está trazendo mais confiança para o usuário. O trabalho está sendo realizado com muita cautela e atenção. Quem precisar viajar vai notar todas as mudanças que estamos fazendo para que possam voar com mais tranquilidade”, diz.

O Aeroporto de Brasília tomou diversas medidas sanitárias para enfrentamento ao coronavírus. Embarcar está diferente, mas aos poucos se torna habitual. A temperatura dos passageiros é aferida tanto no embarque quanto no desembarque, foram instalados dispensers de álcool gel por todo o terminal aéreo, no chão estão demarcadas as regras de distanciamento social, speeches avisam sobre os cuidados e a higienização foi intensificada. Além disso, é obrigatório o uso de máscara em todo o terminal aéreo.