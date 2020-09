Agosto foi o quarto mês consecutivo de aumento no fluxo do Aeroporto

CB Correio Braziliense

Aos poucos, o aeroporto retoma o fluxo de passageiros - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Em agosto, um total de 401.316 passageiros passou pelo Aeroporto de Brasília, um crescimento 54,1% em relação aos números do mês de julho. No período, foram realizados 5.532 pousos e decolagens. Este é o quarto mês consecutivo com o registro de aumento na movimentação do terminal desde o início da pandemia.



Apesar dos aumentos e da retomada gradativa das operações aéreas, o fluxo de pessoas ainda foi 68,87% menor do que o registrado em agosto de 2019. Além da diminuição da circulação de pessoas, o Aeroporto de Brasília tomou diversas medidas sanitárias para enfrentamento ao coronavírus.

A temperatura dos passageiros é aferida tanto no embarque quanto no desembarque. Além disso, foram instalados distribuidores de álcool gel por todo o terminal aéreo e o chão foi demarcado com sinalizadores de distanciamento social. Nos alto-falantes, uma voz avisa sobre os cuidados e a higienização intensificados. O uso de máscara é obrigatório em todo o terminal aéreo.