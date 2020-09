Seca: Umidade relativa do ar pode chegar a 15% nesta quarta-feira (16)

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A seca continua castigando o brasiliense, pelo menos até o próximo fim de semana. Para esta quarta-feira (16/9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a umidade relativa do ar chegue a 15%. A taxa mais alta foi de 70%, nas primeiras horas desta manhã. Não há previsão de chuva para hoje.

A temperatura mínima, 12ºC, foi registrada na região de Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima será de 31ºC, no período mais quente do dia, entre 13h e 16h.

Embora os brasilienses reclamem bastante da baixa umidade e das temperaturas altas, o meteorologista Mamedes Luiz Melo ressalta que todo ano o clima de setembro é o mesmo. “Às vezes as pessoas esquecem no decorrer do ano, mas setembro é sempre seco. Não tem muita mudança no clima”, informou.

De acordo com a previsão do Inmet, há uma pequena possibilidade de chuva a partir do próximo domingo (20/9). Nesta quarta-feira (16/9), o céu estará ensolarado, com poucas nuvens e névoa seca.