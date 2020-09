Possibilidade de chuvas no DF só a partir de 20 de setembro, diz Inmet

SS Samara Schwingel

Seca deve durar, pelo menos, mais cinco dias - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal precisarão esperar, pelo menos, mais cinco dias pela chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas a partir de 20 de setembro o DF poderá registrar uma mudança no tempo.

Nesta terça-feira (15/9), a capital federal completou 114 dias sem chuvas. Além disso, o Inmet chegou a registrar 17% de umidade relativa do ar e 29,2ºC durante a tarde. Essas características devem se manter até o final da semana. De acordo com a previsão feita pelo instituto, no sábado (19/9), a temperatura máxima pode chegar a 37°C e a umidade à mínima de 10%.

O ano de 2020 é um dos mais quentes no DF. A estiagem mais longa registrada na capital aconteceu em 1970, com um total de 137 dias, seguida por 1966 (131 dias) e 2010 (130 dias).









Queimadas

O tempo seco contribui para o início de incêndios em vegetação. Apenas nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a 72 ocorrências para incêndios em vegetação, totalizando uma área queimada de 326 hectares.

Somente entre janeiro e 10 de setembro deste ano, 13.784,59 hectares no DF foram atingidos por chamas.

Para evitar o início de queimadas, o Corpo de Bombeiros alerta para que a população não queime o lixo nem os restos de podas, não faça fogueiras em área de vegetação, apague adequadamente os cigarros e não os jogue pela janela do carro.