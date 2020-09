Semana Nacional do Trânsito 2020 começa nesta sexta-feira (18/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press)

Começa, nesta sexta-feira (18/9), a Semana Nacional do Trânsito de 2020. O tema deste ano é “Perceba o risco. Proteja a vida”. O Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará a abertura oficial entre 10h e 12h, através de um webinar, transmitido no canal do YouTube do órgão, em razão do período de isolamento social.

A Semana Nacional do Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, e ocorre anualmente, entre 18 e 25 de setembro, com o objetivo de promover, junto à sociedade, um trânsito mais seguro.

A programação começa a partir das 15h, com uma ação educativa na via entre a Torre de TV e a Funarte. Ao longo da semana, estão previstas mais ações como o Projeto Bike em Dia, Dia Mundial sem Carro, lives sobre segurança de ciclistas e motociclistas e o lançamento do podcasts do Detran-DF. As equipes do Detran estarão em diferentes regiões administrativas, parques e ciclovias de todo o DF.

Confira a programação

18/9

10h às 12h: abertura da Semana Nacional de Trânsito por webinar no Youtube do Detran

15h às 16h: Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres, na via entre a Torre de TV e Funarte

17h: lançamento do podcast do Detran-DF, no Spotify do órgão

19/9

10h: Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres, no SAI trecho V

8h às 12h: Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres, no Parque Águas Claras

20/9

8h às 13h: Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres, na via W3 Sul

21/9

10h às 11h: Ação educativa com abordagem aos condutores, alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito, próximo ao Fórum de São Sebastião

18h às 21h: Projeto Bike em Dia, na ciclovia de São Sebastião, próximo à Administração Regional

22/9

9h às 14h: Ação do Dia Mundial Sem Carro, no Parque da Cidade, próximo à administração

18h às 21h: Projeto Bike em Dia, na ciclovia de Santa Maria, próximo ao shopping

15h: Live sobre segurança do motociclista, no Youtube do Detran

23/9

10h às 11h: Ação educativa com abordagem aos condutores, alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito, próxima à rodoviária de Sobradinho

18h às 21h: Projeto Bike em Dia, na ciclovia do Guará, altura da QE 36

24/9

10h às 11h: Ação educativa com abordagem aos condutores, alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito, no Setor Leste do Gama, próximo à Praça Amarelinha

18h às 21h: Projeto Bike em Dia, na ciclovia de Ceilândia, em frente à Administração Regional

15h: Live sobre segurança do ciclista, no Youtube do Detran

25/9

10h às 11h: Ação educativa com abordagem aos condutores, alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito, na L2 Sul, próximo ao CED V

16h: Encerramento da Semana Nacional de Trânsito 2020

17h: Podcast com tema "Educação é a melhor direção", no Spotify do Detran-DF

*Com informações do Detran-DF