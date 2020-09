Metrô: GDF inaugura as estações da 106 Sul e da 110 Sul

CB Correio Braziliense

As instalações são semelhantes às demais estações da Asa Sul - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (16/9), as estações de Metrô das quadras 106 Sul e 110 Sul. Reivindicação antiga, a ampliação dos pontos de embarque e desembarque na Asa Sul vai beneficiar um número estimado de 6 mil passageiros por dia, que terão acesso facilitado a lugares como o Cine Brasília, faculdades, prédios comerciais e residenciais.

As instalações são semelhantes às demais estações da Asa Sul e compreendem as passagens subterrâneas para os Eixos W e L, acessos externos às estações e elevadores. Em breve, serão instaladas as escadas rolantes.

Foram investidos R$ 35,8 milhões na conclusão das obras das estações e na implantação dos demais sistemas, como telefonia, sistema de transmissão de dados, radiocomunicação, bilhetagem, mobiliário, ligações definitivas de água e energia, instalações de prevenção e combate a incêndio, comunicação visual e de segurança, entre outros, fundamentais para o funcionamento do Metrô-DF. As obras duraram 25 meses no total.

“São mais de duas décadas de espera. O GDF ouviu a reivindicação. Mesmo com a pandemia, com todos os esforços concentrados na segurança dos usuários e empregados, mantivemos o sistema com 100% de sua capacidade e demos continuidade às obras”, reforça o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral.

Além de melhorar a mobilidade da população, a receita tarifária do Metrô vai crescer, possibilitando novos investimentos em melhorias do sistema.

As estações 106 e 110 Sul funcionarão no mesmo horário das demais: de segunda a sábado, de 5h30 às 23h30, e aos domingos e feriados, de 7h às 19h. Não haverá alteração no intervalo entre os trens. Cada uma das estações têm 15 lojas e uma sala comercial. A ocupação dos espaços comerciais ainda está em negociação.

A atual gestão também entregou, no fim do ano passado, a estação Estrada Parque, que beneficiou 10 mil usuários de Águas Claras. Com mais esta etapa cumprida, o Metrô-DF conta hoje com 24 trens e 27 estações operacionais (incluindo as inauguradas hoje) numa extensão de 42,38 Km.

Presente na solenidade de inauguração, o vice-governador Paco Britto ressaltou que a entrega das obras vai facilitar o acesso de quem usa o transporte público diariamente. “Esse é um governo de ação e o governador Ibaneis Rocha cumpre o que promete, o GDF ouviu a reivindicação dos brasilienses e estamos aqui apesar da pandemia”, disse.

Com informações da Agência Brasília