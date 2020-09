Projeto de Lei propõe criar cadastro de curados da covid-19 no DF

MM Mariana Machado

Projeto ainda aguarda avaliação da Comissão de Constituição e Justiça -

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) quer criar um cadastro de todas as pessoas que se curaram após contrair covid-19 no DF. A autoria é do parlamentar Martins Machado (PSB) e determina que tanto as redes de saúde pública quanto privada solicitem dados desses cidadãos para envio a um sistema que deverá ser disponibilizado pela Secretaria de Saúde. Os dados, no entanto, só poderão ser enviados se autorizados pelo paciente.

O PL 1.120/2020 baseia-se em pesquisas e estudos internacionais que apontam que o plasma sanguíneo de pacientes curados, depois de infecção por coronavírus, pode ser usado no tratamento da doença.

O projeto foi protocolado em abril e aguarda exame e parecer junto à Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc), teve parecer aprovado pelo relator, deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos).