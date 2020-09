Paróquia Santa Luzia vence votação e vira cartão-postal de Samambaia

CB Correio Braziliense

Paróquia Santa Luzia é o simbolo que representa Samambaia - (crédito: Daniella Sasaki/Esp. CB/D.A Press)

Após encerrar a votação para que os moradores escolhessem o cartão-postal da cidade, moradores de Samambaia decidiram que a Paróquia Santa Luzia, mais conhecida como "Igreja da Barca", será o simbolo da região administrativa.



Em agosto, a Administração Regional de Samambaia abriu uma votação para escolher o ícone para representar a região e os cerca de 300 mil moradores. Por meio de um formulário na internet e pelas redes sociais, foi possível escolher entre sete monumentos que simbolizam Samambaia. Com quase 40% dos votos, a paróquia foi a escolhida.



Entre os pontos turísticos que disputaram a votação, estivavam o Centro Olímpico, o Chafariz, o Complexo Cultural, o Estádio Rorizão, a Igreja da Barca, o Parque Três Meninas e o Restaurante Comunitário. Dos 4.103 votos, a paróquia recebeu o voto de 1.396 pessoas.



O vigilante Antônio Lima, 50 anos, é morador de Samambaia há três décadas e acredita que o novo cartão postal da cidade está em boas mãos. "É um grande prazer saber que a igreja foi escolhida para ser a marca da nossa cidade. Bacana, é gratificante saber que Samambaia tem um cartão-postal escolhido pela população", comemora.



A igreja

A Paróquia Santa Luzia foi fundada no dia 19 de março de 1996. Antes de se tornar uma paróquia, era apenas uma pequena capela de “madeirite” na QS 304, em Samambaia. Ao todo, o espaço possui 53 metros de comprimento e 24 metros de largura. Tem capacidade para 960 pessoas sentadas e abriga missas semanais.

O interior da paróquia segue a mesma linha arquitetônica nas janelas, na sacristia e na casa do padre. O altar é uma réplica da igreja esculpida em mármore e a torre tem uma visão privilegiada de Samambaia e das cidades vizinhas. Além do templo religioso, a creche Santa Luzia também foi construída no local para atender crianças em situação de vulnerabilidade.



Veja o resultado da votação:



1º LUGAR: Igreja Santa Luzia – 1.396 votos

2º LUGAR: Parque 3 Meninas – 993 votos

3º LUGAR: Chafariz – 538 votos

4º LUGAR: Complexo Cultural – 377 votos

5º LUGAR: Centro Olímpico Rei Pelé – 283

6º LUGAR: Restaurante Comunitário – 268 votos

7º LUGAR: Estádio Rorizão – 248 votos