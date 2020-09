Entregadores de app protestam em frente à residência oficial da Câmara

CB Correio Braziliense

A manifestação contou com 20 entregadores de aplicativo, que protestaram pacificamente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Entregadores de aplicativos se reuniram, nesta quarta-feira (16/9), em manifestação pacífica em frente à residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, após o cancelamento do encontro dos representantes do setor com o parlamentar. O reunião foi suspensa porque Maia testou positivo para covid-19.

O presidente manifestou sintomas brandos da doença e está em tratamento, isolado na residência oficial. Além disso, todas as agendas de Rodrigo Maia encontram-se canceladas.

Por volta das 10h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu um chamado e a informação que motociclistas protestavam no local inconformados com o cancelamento da reunião. De acordo com a PMDF, 20 manifestantes participaram do ato.

Reivindicações

Em 1º de julho, entregadores de comida por aplicativo organizaram uma paralisação geral. O intuito da mobilização era pedir melhores condições de trabalho. O ato foi nacional e, no Distrito Federal, foi coordenado pela Associação de Motoboys, Autônomos e Entregadores do Distrito Federal (AMAE-DF).

A categoria reúne uma lista de reivindicações. Entre elas estão adicional de periculosidade, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (Epis) e uma legislação específica para os profissionais. De acordo com o conselheiro fiscal da AMAE-DF, Abel Rodrigues dos Santos, desde o início da pandemia do coronavírus, os aplicativos não forneceram nenhum tipo de apoio e muitos precisam tirar dinheiro do bolso para comprar álcool em gel e máscara para evitar a contaminação pela covid-19.