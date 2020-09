Seca: DF passará por pico de baixa umidade antes da chegada das chuvas

CC Caroline Cintra

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Antes da chegada das chuvas no Distrito Federal, a umidade relativa do ar passará por um pico e pode atingir os 10% ou menos, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse índice deve ser registrado no fim de semana. As precipitações podem começar aparecer em áreas isoladas a partir da noite do próximo domingo (20/9).

Nesta quinta-feira, céu será claro com névoa seca e poucas nuvens. A temperatura mínima foi registrada em Planaltina e chegou a 15ºC. À tarde, no período mais quente do dia pode chegar aos 31ºC. O Inmet prevê que a umidade relativa do ar seja de 20%. A taxa, no entanto, pode cair um pouco mais após às 16h.

De acordo com a meteorologista Nayane Araújo, o dia será mais seco que a quarta-feira. “De modo geral, o dia não terá muitas mudanças. Mas a umidade vai cair um pouco mais. Ontem chegou a 21%. À tarde sempre cai mais, mas conseguiremos ver certinho às 17h”, disse.

Embora o Inmet preveja a chegada das chuvas para o próximo domingo (20/9), as chances são maiores na segunda-feira (21/9), um dia antes da chegada oficial da primavera, que é em 22 de setembro.

Nesta quinta-feira, o DF completa 115 dias sem chuva. Esta é o nono ano mais quente da história da capital federal. Caso as precipitações ocorram apenas na próxima segunda-feira, 2020 pode ocupar a 8ª colocação de ano mais seco. Veja abaixo a lista:

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 1991 (117 dias)

9º - 2020 (115 dias)

10º - 2019 (113 dias)