2020 jÃ¡ Ã© o nono ano mais seco da histÃ³ria do DF

A » Ana Clara Avendaño*

Há 114 dias sem chuva, DF tem umidade mínima de 21% - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

No Distrito Federal, setembro é marcado pelos ipês amarelos, por altas temperaturas e por tempo seco. A capital registrou, nesta quarta-feira (16/9), a máxima de 31ºC e a umidade relativa do ar chegou a 21%. Os termômetros marcaram a mínima de 12ºC na Reserva Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina-DF, mas, nos centros urbanos, a menor temperatura foi de 16ºC. Há 114 dias sem chuva, 2020 já é o nono ano mais seco da história do DF.

O brasiliense deve se preparar para mais dias sem chuva nesta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe uma possibilidade remota de precipitação isolada a partir de 20 de setembro, mas não será significativa para diminuir as temperaturas ou aumentar a umidade do ar.

A última chuva do ano no DF ocorreu em 25 de maio. No Plano Piloto, o último registro de precipitação foi em em 17 de maio. Com isso, são 122 dias sem chuvas na região central de Brasília.

Segundo o Inmet, a estiagem mais longa registrada na capital ocorreu em 1970, com um total de 137 dias sem chuva, seguida por 1966 (131 dias) e 2010 (130 dias). O período mais curto sem chuva no DF é datado no ano de 2014, com apenas 30 dias de estiagem.

Como a umidade do ar variou entre os 20% e 12% nos últimos dias, o INMET publicou o alerta laranja. O aviso adverte sobre o risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Para se proteger dos impactos do tempo seco a Defesa Civil do DF orienta a constante ingestão de água, evitar a exposição solar nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umidificar o ambiente. Além disso, as atividades físicas não são recomendadas neste período.

O dia mais quente do ano

Na última sexta-feira (11/9), os moradores do Distrito Federal também encaram o dia mais quente e seco do ano na capital. Os termômetros marcaram uma máxima de 33.1ºC e a umidade relativa do ar chegou a 10%, fazendo com que a Defesa Civil emitisse um alerta.

“Só para que a gente possa ter uma noção melhor, a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a umidade ideal tem que ficar entre 50% e 80%, sendo que abaixo disso é um risco. Então, temos uma situação bem delicada no DF”, explica Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Ranking de Estiagem

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 1991 (117 dias)

9º - 2020 (114 dias)

10º - 2019 (113 dias)

Cuide-se

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Procure manter o corpo sempre bem hidratado.

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

Fonte: SSP

*Estagiária sob supervisão de