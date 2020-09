Homem é morto a pauladas durante briga em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 27 anos morreu espancado após uma briga generalizada na QNN 3, de Ceilândia, na madrugada desta quinta-feira (17/9). A confusão aconteceu no meio da rua, próximo a uma igreja evangélica, por volta das 5h.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta a pauladas. Como ela não apresentava sinais de perfuração, foi descartada a possibilidade do uso de arma de fogo ou faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Até a manhã desta quinta-feira (17/9), ninguém havia sido preso.