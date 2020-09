Parque Ecológico da Asa Sul ganhará banheiros públicos

CB Correio Braziliense

Parte do dinheiro para implementação dos banheiros virá de multas ambientais - (crédito: Instituto Brasília Ambiental)

O Parque Ecológico da Asa Sul completa dez anos e, em comemoração, será a 13ª unidade a receber a Força-Tarefa dos Parques do Governo do Distrito Federal (GDF). Dentre as ações previstas no pacote de intervenções, está a construção de banheiros públicos. A ausência deste tipo de estrutura é uma das principais queixas dos frequentadores.

Os recursos para as obras virão de multas ambientais, uma vez que não constam do plano de revitalização da força-tarefa. A ação de reforma será coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) com execução a cargo da Secretaria de Governo e em parceria com outros órgãos do GDF.

Além dos banheiros, o espaço ganhará placas de sinalização da pista de corrida, com pintura de faixa delimitando espaço para pedestre e bicicleta, bem como instalação de placas verticais; instalação de portões nas entradas principais; substituição de placas de sinalização; implantação de calçamento de acesso ao parque; organização da rede elétrica, com remoção de acesso à energia clandestina; implantação de acesso para pedestre, por meio da instalação de piso intertravado, bloquetes ou brita no caminho para a Ecoteca; e reforma do parque infantil. Podas de vegetação, limpeza e pintura também integram o pacote de melhorias.

Na última quarta-feira (16/9), o parque recebeu as visitas do secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho, do presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão, e de integrantes da força-tarefa do GDF.

Localização

Criado em 10 de setembro de 2003 com o objetivo de proteger uma nascente do local, o parque ocupa uma área de 21,73 hectares e está localizado entre as vias L2 e L4 Sul. Já dispõe de Plano de Manejo publicado, no qual estão previstas as providências para sua efetiva implantação.

Atualmente, a infraestrutura do parque inclui pista de corrida, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), parque infantil, circuito de malhação, pergolado da lagoa, quadras de esporte, avistamento de fauna e Unidade Demonstrativa de Permacultura (UDC) ou Ecoteca – estrutura temporariamente usada como módulo demonstrativo de bioconstrução que funciona como sede administrativa.

Além disso, o parque possui o Bosque Rio +20, com mais de dez mil mudas do Cerrado, trilhas interpretativas, bacia de evapotranspiração, círculo de bananeiras e agrofloresta. Cerca de mil visitantes passam por ele por semana durante o horário de funcionamento, de 6h às 20h.

Impacto ambiental

Situado em uma área sob forte impacto dos processos de urbanização, o parque é resultado de intensa mobilização da comunidade, situação destacada pelo secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho. “O Parque Ecológico da Asa Sul é mais um parque que vai ser melhorado pelo programa que já recuperou 12 parques em Brasília e cuja meta é dar conforto aos usuários em todos os parques de uso público do DF. Porém, tem alguns problemas justamente pela sua localização, pela pressão urbana que sofre e por ele ter uma nascente que precisa ser protegida”, afirma.

Ao lado do parque, uma instituição de ensino está em construção – o que exigiu, de acordo com o Brasília Ambiental, um processo de licenciamento rigoroso. “Trata-se de um parque especial localizado no coração do Plano Piloto, e que requer cuidado especial devido à proximidade de vários empreendimentos”, reforçou o presidente do instituto, Cláudio Trinchão.

* Com informações da Secretaria do Meio Ambiente