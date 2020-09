Na Hora retoma atendimentos de perícia médica

CB Correio Braziliense

As salas foram preparadas e estão aptas para receber a população - (crédito: Sejus)

Após receber uma vistoria de representantes do Governo Federal, o Na hora está autorizado a retomar os atendimentos de perícia médica a partir desta quinta-feira (17/9). No entanto, os atendimentos devem ser agendados com antecedência pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Segurados não agendados não serão atendidos, a fim de evitar aglomerações.



A unidade é a primeira central de perícia médica implantada em parceria entre uma unidade da Federação - no caso, o Distrito Federal – e o Governo Federal. O espaço foi inaugurado no dia 2 de março e fica no Setor Comercial Sul (Quadra 4, Bloco A, Edifício Luiz Carlos Botelho).



Vistoria



De acordo com o relatório de inspeção, o espaço atende às medidas sanitárias e itens de segurança necessários para o retorno seguro e gradual das atividades. Durante a visita, foram avaliados, por exemplo, a sinalização do ambiente para garantir o distanciamento social, os protocolos de higienização e a disponibilização de luvas hospitalares, placas de acrílico, máscaras cirúrgicas de três camadas, protetor facial e álcool gel 70% em todos os consultórios.



Os membros do Governo Federal foram acompanhados pela titular da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), Marcela Passamani, responsável pelo funcionamento da unidade. “Conseguimos cumprir todas as recomendações sanitárias exigidas para evitar a propagação do coronavírus, garantindo segurança aos servidores, aos colaboradores e ao público. Somos um modelo para o país. É importante que a nossa população saiba que estamos prontos para atender a todos com dignidade e respeito”, explicou Marcela Passamani.

Segundo o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, a central do Na Hora está além do esperado. “Essa unidade é muito boa e está além do que esperávamos. Está tudo adequado e pronto, o que demonstra a aptidão da agência. Nós, do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, queremos a mesma coisa: prestar um serviço com segurança”, completou.



Também participaram da vistoria o presidente nacional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, e o secretário de Previdência, Narlon Gutierre.