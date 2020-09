Correios em greve: saiba como fica o funcionamento das agências no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Fortes/CB)

Desde agosto, funcionários dos Correios em todas as unidades da Federação decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, mas os serviços da estatal continuam ativos. Em Brasília, mais de 30 agências estão abertas ao público de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

"Lembramos que, por motivo de decreto local ou devido aos protocolos preventivos adotados pelos Correios, diante da pandemia da covid-19, algumas unidades de atendimento poderão sofrer alterações em seu funcionamento", informou a empresa, em nota.



Os interessados em obter informações sobre as unidades abertas ao público na capital podem acessar a página dos Correios, no sistema Busca Agência e procurar atendimento em região mais próxima. Segundo a empresa, quando for identificada uma grande quantidade de clientes, para evitar aglomerações e garantir atendimento à população, serão distribuídas senhas a todos uma hora antes do encerramento do horário de atendimento da agência.

Algumas agências dos Correios em Brasília, localizadas dentro de outros prédios, exigem regras específicas para acesso. São elas:

Palácio do Planalto

Quartel General do Exército

Supremo Tribunal Federal (STF)

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Tribunal de Contas da União (TCU)