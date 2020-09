Moradores do Guará enfrentam apagão na noite desta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A Press)

Moradores do Guará I ficam sem energia na noite desta quinta-feira (17/9). A equipe do Correio fez registro do momento que região totalmente no escuro, por volta das 23h23.

De acordo com Companhia Energética de Brasília (CEB), um cabo na linha de distribuição se rompeu e deixou as quadras QIs e QEs 1, 2, 3, 5, 7 e 9 sem luz.

Uma equipe técnica foi ao local e identificou o defeito na rede. A energia voltou no local à 0h28 desta sexta-feira (18/9).

Este é o segundo dia consecutivo em que o Distrito Federal registra apagão por rompimento de cabo na linha de distribuição. Na quarta-feira (16/9), o Lago Norte ficou sem luz por algumas horas.